Заказы на шестиместную версию кроссовера уже принимают официальные дилеры бренда

517 л. с. и 1120 км без дозаправки: Voyah Taishan в пятиместной версии готовится к старту в России

Пятиместный Voyah Taishan появится в России до конца 2026 года. Новая версия флагманского гибридного кроссовера получит увеличенное багажное отделение за счет отсутствия третьего ряда сидений.

Автомобиль оснастят последовательной гибридной силовой установкой с двумя электродвигателями суммарной мощностью 517 л. с. и крутящим моментом 695 Нм. Привод будет полным. Заявленный запас хода достигает 1120 км, из них до 280 км кроссовер сможет проехать исключительно на электротяге. Бензиновый двигатель используется только для выработки энергии и зарядки тяговой батареи емкостью 62,5 кВт·ч.

Для российского рынка модель адаптировали с учетом особенностей транспортного налогообложения: номинальная мощность силовой установки, учитываемая при расчете налога, составляет 197 л. с. Среди других особенностей — трехкамерная пневматическая подвеска, подруливающие задние колеса и системы помощи водителю.

В салоне предусмотрены русскоязычная мультимедийная система, голосовое управление и отдельный экран для переднего пассажира. Спинки второго ряда можно складывать с помощью электропривода.

Продажи пятиместного Voyah Taishan начнутся до конца 2026 года. Стоимость, комплектации и дата старта приема заказов пока не объявлены.