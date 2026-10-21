Отель в Великобритании превратит подземную парковку в дата-центр за £12 млн

Компания Real Big Group получила разрешение муниципалитета Бёрнли на переоборудование подземной парковки отеля Brunlea в дата-центр. По данным местных СМИ, в проект планируется вложить около £12 млн (примерно $16 млн). Площадь подземного пространства составляет около 4000 м², однако подробные характеристики будущего объекта и возможные операторы дата-центра пока не раскрываются.

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Согласно проектной документации, дата-центр будет использовать замкнутую систему охлаждения, при которой теплоноситель циркулирует внутри контура. Охлаждающее оборудование планируется разместить либо в закрытой конструкции на крыше здания, либо под землёй. На крыше отеля уже установлено несколько телекоммуникационных антенн.

Отель Brunlea, ранее известный как Keirby Hotel, открылся в 1960 году. В 2024 году Real Big Group представила планы масштабной реконструкции здания, предусматривающей его повторное открытие в качестве люкс-отеля на 32 номера в 2027 году. Теперь проект развития площадки включает и размещение вычислительной инфраструктуры в бывшей парковке: разрешение на изменение назначения помещений было выдано в октябре 2026 года.