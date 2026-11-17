Бывший генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что он готов вернуться в компанию. В заявлении для The Wall Street Journal он сообщил: «Для меня будет честью откликнуться на эти призывы и вернуться на пост генерального директора». Таким образом, он впервые открыто подтвердил готовность вернуться после ухода с должности, которую занимал на протяжении 33 лет.

Скриншот видео Nvidia Источник изображения: Nvidia

Одновременно Хуанг опубликовал в соцсети X пост, в котором признал свои ошибки и сообщил о готовности вернуться в компанию.

За последнюю неделю я ощутил невероятную поддержку и проявление любви со стороны друзей, коллег по отрасли и даже совершенно незнакомых мне людей. Спасибо всем, кто проявил доброту ко мне и моей семье. Для меня это значит очень многое.

Я приехал в Соединенные Штаты 53 года назад, и получение американского гражданства стало одним из самых ценных подарков и поводов для гордости в моей жизни. Компания Nvidia — это дело всей моей жизни. Для меня было огромной честью и привилегией вместе с коллегами превратить её в ту компанию, которой она является сегодня. Только в Америке могла появиться такая компания, как Nvidia. Я люблю нашу страну, и я люблю Nvidia.

Я не смог соответствовать стандартам, которые предъявляются каждому в Nvidia, и допустил серьезные ошибки в своей личной жизни. Я создал проблемы для Совета директоров, о чем глубоко сожалею. Я полностью признаю свои ошибки и готов всецело содействовать независимому расследованию, проводимому Советом директоров.

После моего ухода я получил множество призывов от сотрудников, инвесторов, деловых партнеров и клиентов Nvidia вернуться на пост генерального директора. Многие продолжают обращаться ко мне напрямую, пока компания сталкивается со сложными технологическими, рыночными, конкурентными и геополитическими вызовами. Nvidia — уникальная компания, подобные которой появляются раз в поколение. Если Совет директоров решит, что мое возвращение отвечает интересам акционеров, сотрудников, самой компании и Америки, для меня будет честью откликнуться на этот призыв и вновь возглавить Nvidia.

Еще раз благодарю всех, кто выразил мне свою поддержку и добрые пожелания. Я глубоко тронут вашим участием. Моей семье: я люблю вас и всю оставшуюся жизнь буду стремиться быть достойным вашей любви. Дженсен

Идею возвращения Хуанга поддерживают не только внутри технологической отрасли. Петиция с призывом восстановить его в должности собрала более 180 тысяч подписей. Среди сторонников инициативы — глава SpaceX и Tesla Илон Маск. Президент США Дональд Трамп также публично высказался в поддержку возможного возвращения бывшего руководителя Nvidia.

Однако готовность Хуанга вернуться ещё не означает, что Nvidia собирается его восстановить. По данным Reuters от 16 ноября, совет директоров не рассматривал такой вариант. Ранее компания объявила об отставке Хуанга с постов генерального директора, президента и члена совета директоров. Временно руководство Nvidia перешло к финансовому директору Колетт Кресс, которая совмещает обе должности, пока совет ищет постоянного преемника.

Сейчас Хуанг публично поддержал идею своего возвращения, но окончательное решение остаётся за советом директоров Nvidia.