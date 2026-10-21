США запретили федеральным ведомствам использовать DeepSeek и удаляют китайский ИИ из государственных систем

Ограничения распространяются не только на продукты китайской компании, но и на сторонние сервисы, созданные на её технологиях

Министерство внутренней безопасности США (DHS) объяснило решение запретить DeepSeek риском доступа китайских властей к конфиденциальным данным американских госслужащих. Согласно ведомству, китайское законодательство может позволять властям получать такую информацию. Запрет охватывает как новые закупки, так и уже установленные системы, а также продукты и услуги сторонних компаний, использующие технологии DeepSeek.

Решение расширяет ограничения, введённые в декабре 2025 года законом, который затронул использование DeepSeek в системах национальной безопасности американской разведки. Теперь меры распространяются на федеральные гражданские ведомства. При этом государственные структуры смогут запрашивать исключения из новых требований.

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DeepSeek оказалась в центре международного технологического противостояния после выхода модели рассуждений R1 в январе 2025 года: она составила конкуренцию американским разработкам благодаря низкой стоимости и открытым весам модели — параметрам, которые можно скачать и использовать для локального развёртывания. В сентябре США обвинили DeepSeek и ещё 5 китайских ИИ-компаний, включая Alibaba и Moonshot AI, в использовании дистилляции моделей для извлечения информации из американских систем. Эта техника предполагает обучение одной модели на ответах другой. OpenAI и Anthropic также заявляли о подозрениях в несанкционированной дистилляции своих моделей китайскими разработчиками.

Пекин выступил против решения Вашингтона. Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Китай выступает против расширительного толкования национальной безопасности и политизации технологических и торговых вопросов, а также намерен защищать законные интересы китайских компаний. Одновременно, по данным Bloomberg, Китай рассматривает ограничения на экспорт 23 технологий, связанных с ИИ, включая разработки чипов и некоторые продвинутые модели. Таким образом, ограничения DeepSeek стали частью более широкого противостояния США и Китая за контроль над технологиями искусственного интеллекта.