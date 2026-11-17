Сбербанк разработал три сценария развития «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), в которую должны войти «Микрон», «Ангстрем» и «НМ-Тех». Согласно проекту стратегии, в самом оптимистичном варианте совокупная выручка предприятий за период с 2026 по 2036 год может достичь 2,569 трлн рублей, а чистая прибыль — 352 млрд. Однако для этого потребуется не только загрузить существующие фабрики, но и построить новые производства.

Оптимистичный сценарий предполагает загрузку предприятий на 90%, включая площадки «Ангстрема», «НМ-Теха» и «Элемента». Кроме того, «НМ-Тех» должен будет освоить выпуск 8 млн модулей — готовых функциональных блоков для различной электроники. Базовый сценарий предусматривает выручку в 1,964 трлн рублей и чистую прибыль 250 млрд, но без производства модулей. В стрессовом варианте показатели снизятся до 1,629 трлн и 110 млрд рублей соответственно, а загрузка фабрик составит лишь 50%.

Участники рынка расходятся в оценках реалистичности планов. Глава SNDGLOBAL Ольга Квашенкина считает наиболее достижимым базовый вариант. Сейчас три предприятия вместе зарабатывают около 43 млрд рублей в год, поэтому даже стрессовый сценарий предполагает рост более чем втрое. Эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский, напротив, полагает, что реалистичнее именно стрессовый вариант: базовый слишком сильно зависит от переноса производства конечной электроники в Россию и готовности производителей использовать отечественные микросхемы.

Проблемой остается и конкурентоспособность российской продукции. В стратегии отмечается, что средняя стоимость 200-миллиметровой кремниевой пластины составляет около 4 тыс. долларов, или 330 тыс. рублей, — примерно в четыре раза больше, чем в Китае. Поэтому рассчитывать на свободную конкуренцию с зарубежными производителями будет сложно: одним из основных источников спроса, вероятно, останутся государственные закупки.

При этом Сбербанк прогнозирует, что к 2036 году спрос на микроэлектронику в России может вырасти примерно вдвое — до 1,6–1,8 млн пластин в год. Для развития ОМК до 2030 года планируется направить 1,1 трлн рублей инвестиций: 750 млрд должны поступить из бюджета, еще 250 млрд — от Сбербанка.