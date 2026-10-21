Бывший торговый центр в Сан-Франциско могут превратить в дата-центр для ИИ

Площадку площадью 32 500 м² стоимостью около $40 млн рассматривают под проект с дата-центром, офисами и открытой для публики выставкой искусственного интеллекта

KG Growth Partners рассматривает возможность размещения дата-центра для неназванной ИИ-лаборатории в бывшем торговом центре San Francisco Centre в Сан-Франциско. Компания подтвердила, что оценивает недвижимость для такого проекта. Речь идёт о части комплекса площадью около 32 515 м², которую ранее занимал крупный универмаг. По данным San Francisco Chronicle, стоимость сделки может составить около $40 млн.

В июне KG Growth Partners обращалась к городским властям по вопросу разрешений на строительство дата-центра, сообщив о работе с потенциальным покупателем объекта. Однако официальная заявка на проект пока не подана, а заключение сделки по этой или другим частям торгового центра не подтверждено. Помимо дата-центра и офисов, проект предусматривает выставку, посвящённую искусственному интеллекту.

Бывший торговый центр в Сан-Франциско могут превратить в дата-центр для ИИ
Источник изображения: сгенерировано Muse

Планы появились на фоне того, что в начале октября власти Сан-Франциско одобрили 45-дневный мораторий на строительство дата-центров. Он должен дать городским специалистам время изучить влияние таких объектов на местные сообщества. Ограничение может осложнить согласование проекта, хотя его дальнейшая судьба пока не определена.

Торговый центр открылся в 1988 году, занимал около 168 000 м² торговых и офисных площадей и закрылся в январе 2026 года после ухода крупных арендаторов: Nordstrom покинул комплекс в 2023 году, а Bloomingdale's — в 2025-м. Ранее несколько инвесторов предлагали купить объект или переоборудовать его в спортивно-развлекательный комплекс с баскетбольными и волейбольными площадками. Одна из попыток приобретения всего торгового центра сорвалась из-за разногласий по долгосрочной аренде земли, часть которой принадлежит Объединённому школьному округу Сан-Франциско. Таким образом, превращение комплекса в инфраструктуру для ИИ остаётся одним из нескольких рассматриваемых вариантов его сохранения и дальнейшего использования.

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