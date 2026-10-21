Qualcomm начнёт увольнять сотрудников по всему миру в ноябре после ежегодной оценки их работы

Глава компании Криштиану Амон назвал сокращения способом повысить ответственность сотрудников. Сколько человек потеряют работу, пока не раскрывается

Американский производитель чипов Qualcomm готовится сократить штат по всему миру. Уведомления об увольнении затронутых сотрудников начнут рассылать в ноябре после ежегодной оценки результатов работы, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку генерального директора Криштиану Амона.

Компания пока не раскрыла, сколько человек планирует уволить.

Амон назвал предстоящие изменения «сокращением, ориентированным на эффективность» и заявил, что они должны укрепить культуру ответственности и решить проблемы в подразделениях, которые систематически не достигают ожидаемых результатов. При выборе должностей для сокращения Qualcomm намерена учитывать приоритеты бизнеса, организационные потребности, навыки и компетенции сотрудников.

Qualcomm начнёт увольнять сотрудников по всему миру в ноябре после ежегодной оценки их работы
Источник изображения: сгенерировано Muse

По словам главы компании, по мере расширения бизнеса меняются и требования к квалификации работников. В служебной записке Амон подчеркнул, что Qualcomm необходимо правильно распределять сотрудников по должностям, чтобы они могли показывать наилучшие результаты, а компания — сохранять конкурентоспособность.

По состоянию на сентябрь 2025 года в Qualcomm работали около 52 000 человек по всему миру. Сокращения запланированы на фоне трудностей в основном бизнесе компании — производстве чипов для смартфонов. По данным Reuters, продажи потребительской электроники в этом году ослабли, а рост цен на память дополнительно давит на спрос на ключевых рынках.

В конце июля Qualcomm спрогнозировала квартальную прибыль ниже ожиданий аналитиков и предупредила, что выручка от поставок продукции для Apple будет снижаться быстрее, чем предполагалось ранее. При этом компания рассчитывает, что рост направлений, не связанных со смартфонами, включая решения для центров обработки данных, позволит компенсировать выпадающую выручку к 2027 финансовому году.

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