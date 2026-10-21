Магнитные таблетки уходят в прошлое: «Ростелеком» предложил ключ-стикер

«Ростелеком» запустил тестирование домофонных стикеров, которые позволяют открывать подъездные двери без привычного магнитного ключа. Компактную метку можно прикрепить к корпусу смартфона, чехлу или брелоку и прикладывать к считывателю домофона.

Пилотный проект стартовал в Приморском крае — во Владивостоке, Находке и поселке Зима Южная. Жителям жилых комплексов «Журавли», «Формат» и «Три богатыря» передали 450 стикеров.

Метка работает автономно и не зависит от заряда смартфона. С ее помощью можно получить доступ в подъезд, на закрытую придомовую территорию и в кладовые помещения. Стикер привязывается к учетной записи пользователя в приложении «Ростелеком Ключ». Для корректной работы его рекомендуют размещать подальше от NFC-модуля и зоны беспроводной зарядки телефона.

В компании рассматривают возможность расширения географии проекта. Платформа «Ростелеком Ключ» также объединяет управление доступом в жилые дома, видеонаблюдение, телеметрию и сервисы взаимодействия с управляющими компаниями. Через нее можно оплачивать коммунальные услуги и отслеживать заявки. Решение входит в реестр российского программного обеспечения, а его инфраструктура размещена в дата-центрах «Ростелеком-ЦОД» на территории России.