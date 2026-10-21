Новые возможности пока доступны в Москве и Санкт-Петербурге

Не только цена и метраж: 2ГИС поможет выбрать квартиру по дороге до работы и инфраструктуре района

Команда 2ГИС обновила слой «Жильё», добавив в карточки объявлений информацию об инфраструктуре рядом с домом и маршрутах до нужных адресов. Теперь пользователи могут оценить удобство района перед покупкой или арендой квартиры, не переключаясь между сервисами.

В разделе «Рядом» отображаются ближайшие детские сады, школы, поликлиники, парки, остановки общественного транспорта и станции метро. Для каждого объекта указано расстояние от дома.

Раздел «Маршрут до места» позволяет узнать, сколько времени займёт дорога от выбранной квартиры до работы или другого адреса. 2ГИС рассчитывает время в пути пешком, на автомобиле и общественном транспорте. Построить маршрут можно непосредственно из карточки объявления.

Кроме того, новые предложения теперь выделяются на карте при повторном поиске. Это помогает быстрее находить недавно опубликованные объявления и не просматривать варианты, с которыми пользователь уже знаком.

Обновление призвано упростить выбор жилья с учётом не только стоимости и характеристик квартиры, но и повседневных маршрутов и доступности городской инфраструктуры.

Пока новые возможности доступны в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем 2ГИС планирует распространить их на другие города.