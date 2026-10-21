Intel готовит монстра для ноутбуков: Core Ultra 9 4995HX получит 28 ядер и 144 МБ кэша

Intel готовит новые мобильные процессоры семейства Core Ultra 4000 на архитектуре Nova Lake. Согласно утечке, старшая модель Core Ultra 9 4995HX получит 28 ядер, а Core Ultra 9 4970H — 16 ядер и мощную встроенную графику. Первые ноутбуки с этими чипами ожидаются на выставке CES 2027.

По данным инсайдера Jaykihn, Core Ultra 9 4995HX будет построен по схеме 8+16+4: восемь производительных ядер Coyote Cove, 16 энергоэффективных Arctic Wolf и четыре маломощных ядра LP-E той же архитектуры. Таким образом, общее количество ядер достигнет 28. Процессор ориентирован на мощные игровые ноутбуки и мобильные рабочие станции.

Встроенная графика старшей модели будет включать всего два графических ядра Xe3. При этом CPU получит до 144 МБ кэш-памяти.

Модель Core Ultra 9 4970H будет рассчитана на более тонкие и энергоэффективные устройства. Она получит четыре производительных ядра, восемь энергоэффективных и четыре маломощных — всего 16 ядер. Главное отличие от HX-версии заключается во встроенной графике: здесь ожидается до 12 ядер Xe3P.

По предварительным оценкам, энергопотребление процессоров серии Nova Lake-HX будет начинаться примерно с 55 Вт и в отдельных конфигурациях достигать 160 Вт. Для серии Nova Lake-H заявлен базовый уровень около 28 Вт, а максимальный может доходить до 115 Вт.

Согласно утечке, вычислительные кристаллы Nova Lake-HX для серийных устройств будут производиться по техпроцессу TSMC N2P.

Инсайдер Jaykihn безошибочно и задолго до анонсов раскрыл полные спецификации мобильных CPU Arrow Lake-H, точные конфигурации профилей энергопотребления для десктопных платформ и даже специфический показатель производительности NPU в 13 TOPS для Core Ultra 200S.