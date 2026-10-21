В коллекцию World Treasures вошли четыре версии с платиной, золотом и бриллиантами

Когда обычный iPhone Duo — слишком дёшево: в России представили складной смартфон за 5 млн рублей ⁠ 3

Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, выпустила коллекцию складных смартфонов iPhone Duo под названием World Treasures. В линейку вошли четыре модели с отделкой из драгоценных металлов, ювелирной эмалью и природными бриллиантами.

Самой дорогой версией стала Qasr Al Noor («Дворец Света»). Ее задняя панель изготовлена из платины 950-й пробы и украшена орнаментом, вдохновленным архитектурой арабских дворцов.

Модель Omkara посвящена индийской культуре. В центре композиции размещен символ Ом в сочетании с цветком лотоса. Медальон выполнен с применением ювелирной эмали и инкрустирован 36 природными бриллиантами.

Версия Dali отсылает к творчеству художника Сальвадора Дали. Корпус украшен золотым рельефом, а логотип Apple — 36 бриллиантами. Дизайн Jingtai Blue основан на китайской технике перегородчатой эмали с синими оттенками, цветочными узорами и золотыми элементами.

Коллекция включает четыре варианта: Qasr Al Noor, Omkara и Dali выпущены тиражом по семь экземпляров, Jingtai Blue — восьми. Смартфоны поставляются в коллекционных футлярах с декоративными деталями, покрытыми золотом 999-й пробы. Стоимость устройств начинается от 4,99 млн рублей.