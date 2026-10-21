OpenAI ускоряет разработку лекарств с помощью ИИ: компания приобрела платформу Orchestra Bio

Технологии Orchestra объединят с Rosalind — набором моделей и инструментов для научных исследований

OpenAI приобрела Orchestra Bio — платформу для координации разработки лекарств, в которой учёные и руководители программ работают совместно с ИИ-агентами. Команда и технологии компании войдут в Rosalind — направление OpenAI, объединяющее ИИ-модели и инструменты для исследований в области биологии, химии и наук о жизни. Цель объединения — помочь учёным эффективнее организовывать исследования и ускорять продвижение перспективных методов лечения к пациентам.

От обнаружения терапевтической мишени — биологической структуры или механизма, на который должно воздействовать лекарство, — до одобрения регулятором в США в среднем проходит от 10 до 15 лет. Помимо научных экспериментов, разработка требует координации внутренних подразделений и внешних партнёров, которые нередко работают с помощью разрозненных систем. Orchestra призвана связать эти процессы и помочь командам быстрее выявлять проблемы, способные задержать программу разработки.

OpenAI ускоряет разработку лекарств с помощью ИИ: компания приобрела платформу Orchestra Bio
Источник изображения: сгенерировано Muse

В Rosalind уже входят GPT-Rosalind, помогающая учёным решать задачи в биологии и химии, и Rosalind Workbench — среда, объединяющая возможности ИИ с научными инструментами и данными для анализа результатов и планирования экспериментов. Orchestra дополнит их системой координации исследовательских программ. OpenAI намерена развивать ИИ-агентов, которые смогут на основе научных результатов определять необходимые исследования, решения и следующие шаги для продвижения перспективного препарата.

Платформа Orchestra позволяет поручать агентам отслеживание исследовательских работ и кампаний. Например, если дефектная партия препарата задерживает начало клинического исследования, то система помогает определить, какие задачи и сроки окажутся затронуты, собрать необходимую информацию и сравнить возможные варианты действий. Учёные и руководители программ смогут использовать этот анализ для принятия решений и устранения проблем до того, как они приведут к дальнейшим задержкам.

OpenAI также развивает сотрудничество с фармацевтическими компаниями. Партнёрство с Novo Nordisk направлено на применение ИИ в исследованиях, разработке лекарств и коммерческих процессах при сохранении строгих стандартов управления. В Moderna искусственный интеллект помогает командам использовать результаты анализа сложных данных для организации экспериментов.

OpenAI рассчитывает создать инструменты, которые помогут биофармацевтическим командам эффективнее управлять разработкой перспективных препаратов.

Искусственный интеллектOpenAIИскусственный интеллектOpenAIБиотехнологииИсточники:OpenAI

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