Финальная стабильная One UI 9 вышла для Samsung Galaxy A55

Обновление уже доступно в Южной Корее, а в ближайшую неделю начнётся расширение географии распространения

Samsung начала распространять One UI 9 для смартфона Galaxy A55 в Южной Корее. Обновление выходит под номерами сборок A556SKSUBEZJ1, A556SSKCBEZJ1 и A556SKSUBEZI8. По данным инсайдера Tarun Vats, в течение ближайшей недели прошивка должна стать доступна пользователям и в других регионах.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Среди ключевых нововведений One UI 9 — My FanCam, которая автоматически отслеживает выбранного человека в уже записанном видео и удерживает его в центре кадра, упрощая создание динамичных клипов без ручного кадрирования. Now Brief получил генерируемые и редактируемые карточки: пользователь может самостоятельно формировать ежедневную сводку, включая данные о погоде, здоровье или видео. Now Nudge стал умнее и появляется в большем числе мест — от клавиатуры до уведомлений и плавающей кнопки, предлагая контекстные действия вроде добавления события в календарь или сохранения адреса прямо из переписки.

Появилась более гибкая кастомизация Quick Panel с возможностью менять размер слайдеров яркости, громкости и медиаплеера. Также улучшены Samsung Notes (новый инструмент Tape), интерфейс Samsung Health, защита приватности с AI-оповещениями, DeX и Interpreter с режимом Thread View.