На смену МКС: первый модуль для Российской орбитальной станции собирают в РКК «Энергия» ⁠ 8

Специалисты РКК «Энергия» занимаются изготовлением первого модуля для Российской орбитальной станции (РОС). Им станет универсальный узловой модуль.

«Идет изготовление первого модуля [РОС], универсального узлового, РКК "Энергия". Спасибо [гендиректору "Энергии"] Игорю Мальцеву, он держит работу по этому направлению на особом контроле», — сообщил ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

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Универсальный узловой модуль, изготовление которого началось в РКК «Энергия», — один из ключевых элементов будущей Российской орбитальной станции. О степени готовности первого модуля станции глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказывал ещё в апреле 2025 года, тогда же речь шла о развёртывании станции на околополярной орбите в 2027–2033 годах в два этапа.

Летом 2026 года обсуждалась стыковка первых модулей РОС к российскому сегменту МКС: существующую инфраструктуру и накопленный опыт предполагалось использовать как фундамент нового комплекса, а полностью развернуть станцию планировали к 2034 году.

У узлового модуля в этих планах особая роль. Согласно текущей схеме, в 2028 году «Причал» сведут с орбиты вместе с грузовым кораблём «Прогресс МС», и на его место должен прибыть новый универсальный узловой модуль. Затем, в 2030 году, его вместе с научно-энергетическим модулем и «Наукой» планируется отделить от МКС и перевести в самостоятельный полёт — так часть российского сегмента станции должна стать основой национального орбитального комплекса.