Распаковал и рассказал: в Wildberries отзывы теперь можно не писать, а надиктовывать ⁠ 1

В Wildberries добавили возможность оставлять отзывы на товары голосом. Об этом сообщила пресс-служба RWB (Wildberries | Russ). Пользователи могут надиктовать впечатления о покупке, а приложение автоматически преобразует речь в текст. Нововведение доступно в мобильном приложении маркетплейса.

Чтобы воспользоваться опцией, при создании отзыва нужно нажать кнопку «Записать аудио» с изображением микрофона и произнести текст. Система распознаёт речь в реальном времени, сохраняя смысл сказанного. После завершения записи готовый текст можно проверить и отправить.

Запись автоматически прекращается, если пользователь молчит в течение 15 секунд. Максимальная длина отзыва составляет 5000 символов. При достижении этого ограничения приложение уведомляет об исчерпании лимита. Остановить запись также можно повторным нажатием на кнопку микрофона.

Голосовой ввод позволяет оставлять отзывы без ручного набора текста — например, сразу после получения и распаковки заказа. Новая возможность призвана упростить публикацию впечатлений о товарах и сделать процесс обратной связи на площадке удобнее.