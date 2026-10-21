Чужим вход воспрещён: в ChatGPT появились закрытые чаты

Новая опция не обеспечивает сквозного шифрования и не меняет правила хранения переписки

Компания OpenAI добавила в ChatGPT возможность защищать конфиденциальные переписки с помощью PIN-кода. Заблокированные диалоги не отображаются в обычной истории, закреплённых чатах и результатах поиска. Для доступа к ним потребуется ввести четырёхзначный код. На iOS и Android также поддерживается авторизация через Face ID и другие системы биометрической проверки. Все защищённые разговоры собраны в отдельном разделе Locked chats.

Чужим вход воспрещён: в ChatGPT появились закрытые чаты
Источник изображения: ИИ Grok Imagine

Новая опция предназначена прежде всего для защиты переписки от посторонних, например если пользователь передаёт кому-то свой смартфон. При этом она не обеспечивает сквозного шифрования и не меняет правила хранения данных или их использования для обучения моделей OpenAI. Компания также подчёркивает, что блокировка не освобождает пользователей от юридических обязательств.

Сброс PIN-кода приведёт к удалению всех защищённых чатов и загруженных в соответствующий раздел файлов. Восстановить их после этого будет невозможно, в том числе через службу поддержки OpenAI.

Функция распространяется постепенно и станет доступна пользователям бесплатной версии ChatGPT, а также подписок Go, Plus и Pro. На мобильных устройствах защищённые переписки можно использовать в голосовом режиме. При этом разговоры в Codex заблокировать таким способом нельзя.

Искусственный интеллектOpenAIChatGPTИсточники:Engadget

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