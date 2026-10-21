OnePlus с батареей 10 000 мАч и зарядкой 67 Вт за 35 долларов — мобильный аккумулятор SUPERVOOC 67W Pocket Charge вышел в продажу

В комплект входит кабель

OnePlus начала продажи мобильного аккумулятора SUPERVOOC 67W Pocket Charge, в Китае пауэрбанк стоит 230 юаней — $35.

OnePlus с батареей 10 000 мАч и зарядкой 67 Вт за 35 долларов — мобильный аккумулятор SUPERVOOC 67W Pocket Charge вышел в продажу
Источник изображения: OnePlus через ITHome

Внутри установлены два литий-кобальт-оксидных элемента общей ёмкостью 10 000 мА·ч. Энергоёмкость составляет 39,1 Вт·ч, а номинальная выходная ёмкость — 5600 мА·ч при напряжении 5 В и токе 3 А. Пауэрбанк поддерживает фирменную технологию SUPERVOOC мощностью до 67 Вт, а также протоколы PD, PPS, QC и UFCS. Максимальная мощность зарядки по стандартам PD и PPS составляет 45 и 55 Вт соответственно. Сам аккумулятор можно заряжать с мощностью до 40 Вт.

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Источник изображения: OnePlus через ITHome

Для подключения устройств предусмотрены порты USB-C и USB-A. Каждый из них способен выдавать до 67 Вт при отдельном использовании, однако при одновременной зарядке двух устройств суммарная мощность ограничена 25 Вт на порт.

Вес аккумулятора составляет около 218 г. В комплект входит съёмный плетёный кабель USB-C — USB-C, рассчитанный на ток до 8 А. Его можно использовать и как ремешок для переноски.

Корпуса, системы питания и охлажденияOnePlusИсточники:ITHome

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