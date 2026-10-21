До 500 тысяч картриджей в год: «Катюша» запустила производство в России ⁠ 3

Российская группа компаний «Катюша», разрабатывающая и выпускающая печатную технику, запустила производство расходных материалов для собственных принтеров и многофункциональных устройств. Линия работает на предприятии компании в Ленинградской области. По утверждению производителя, ранее в России не выпускали тонер-картриджи с сопоставимым уровнем локализации.

Проект предусматривает постепенное увеличение доли отечественных компонентов. Каждый картридж включает более 12 пластиковых деталей, для изготовления которых нужны отдельные пресс-формы. Кроме того, компания разработала электронный модуль управления картриджем, подобрала российскую компонентную базу и создала специализированное программное обеспечение.

После выхода производства на проектную мощность «Катюша» рассчитывает полностью заместить импортные расходные материалы для своих устройств. В 2026–2027 годах компания планирует выпустить не менее 200 тыс. картриджей, а к 2028 году увеличить годовой объём производства до 500 тыс. единиц.

Ранее производитель начал устанавливать в свою технику российские системные платы, изготовленные на отечественном текстолите. Также совместно с НПО «Цифровые Телевизионные Системы», входящим в GS Group, компания наладила выпуск высоковольтных плат и плат питания.