Blackstone привлекла $8,7 млрд на «энергетику эпохи ИИ»

Новый фонд на 50% крупнее предыдущего: часть средств уже направлена на производство электроэнергии, электропередачу и охлаждение дата-центров

Blackstone, одна из крупнейших управляющих инвестиционных компаний США, закрыла сбор средств в пятый фонд Blackstone Energy Transition Partners на сумму $8,7 млрд. Это на 50% больше, чем удалось привлечь предыдущему фонду. Инвестиции предназначены для масштабирования энергетических компаний, способных обеспечить крупные объёмы более чистой энергии, а также повысить эффективность и надёжность энергетической инфраструктуры.

Фонд уже профинансировал три компании: независимого производителя электроэнергии Kindle Energy, испанскую компанию в сфере энергетического перехода Fisterra и американского оператора частных сетей электропередачи Viridon. Кроме того, Blackstone приобрела три компании, работающие над повышением энергоэффективности и устойчивости инфраструктуры. Американская Flow Control поставляет компоненты для систем жидкостного охлаждения дата-центров. Dresser Utility Solutions выпускает измерительное и регулирующее оборудование, а также продукцию для ремонта газовых и водопроводных сетей. Канадская DarkVision разрабатывает технологии обследования промышленной инфраструктуры.

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По словам Дэвида Фоули, глобального руководителя направления энергетического перехода Blackstone, рост спроса на электричество создаёт долгосрочные возможности для инвестиций. Компания намерена помогать портфельным предприятиям наращивать производственные мощности, нанимать и обучать специалистов и строить энергетическую инфраструктуру. Эти вложения должны позволить компаниям расширить масштабы деятельности.

Одновременно Blackstone завершила выход из ряда более зрелых инвестиций предыдущих фондов. Компания продала американского оператора систем аккумуляторного хранения энергии Aypa Power, реализовала контрольную долю производителя критически важной инфраструктуры Sabre Industries и провела первичное публичное размещение акций (IPO) Legence — компании, которая занимается инженерными и монтажными работами для дата-центров и других объектов.

Энергетическая инфраструктура для дата-центров остаётся одним из направлений инвестиций Blackstone. В 2026 году компания завершила IPO своего траста недвижимости, специализирующегося на дата-центрах, а также объявила об инвестициях в американскую газовую компанию Williams на $5,34 млрд. Средства предназначены для строительства 5 объектов генерации электроэнергии непосредственно у потребителей — так называемых behind-the-meter-проектов, которые должны обеспечивать растущий спрос со стороны североамериканских дата-центров.

При этом реализация проектов Blackstone не обходится без задержек. В сентябре появились сообщения о переносе сроков совместного проекта компании с Google, известного под внутренним названием Project Braid. Партнёры планировали создать облачную платформу на базе тензорных процессоров Google (TPU). Blackstone заявляла о намерении вложить $5 млрд собственного капитала из своих фондов, а цель проекта предусматривала ввод 500 МВт мощностей в 2027 году с возможностью дальнейшего расширения.