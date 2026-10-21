Fujifilm вложит $18 млн в производство материалов для передовых чипов и гибридного соединения

Японская компания расширит завод в Аризоне, чтобы увеличить выпуск составов для химико-механической полировки полупроводниковых пластин

Fujifilm инвестирует $18 млн в расширение производства материалов для полировки полупроводников на предприятии в городе Меса, штат Аризона. Новые производственные мощности должны заработать в 2027 году. Инвестиции направлены на удовлетворение растущего спроса со стороны производителей высокопроизводительных логических и микросхем памяти, в том числе на фоне развития передовых технологий упаковки чипов.

Основное направление расширения — материалы для химико-механической планаризации (CMP, Chemical Mechanical Planarization). Этот процесс сочетает химическое воздействие и механическую обработку, позволяя выравнивать поверхность полупроводниковой пластины. Для него применяют специальные суспензии — составы с химическими компонентами и абразивными частицами, которые удаляют лишний материал с высокой точностью. Ровная поверхность необходима для последующих этапов производства, включая литографию и формирование новых структур.

Fujifilm вложит $18 млн в производство материалов для передовых чипов и гибридного соединения
Источник изображения: сгенерировано Muse

На предприятии в Месе Fujifilm намерена прежде всего увеличить выпуск CMP-суспензий для обработки медных межсоединений — проводящих элементов, связывающих функциональные блоки внутри микросхемы. Полировка должна удалять излишки меди, не повреждая тонкие проводящие структуры и соседние изоляционные слои. Компания также планирует выпускать материалы для разных этапов изготовления чипов: FEOL, на котором формируются транзисторы, MOL, отвечающего за промежуточные соединения, и BEOL, где создаются многочисленные металлические межсоединения.

Отдельное значение проект имеет для технологии Hybrid Bonding — гибридного соединения, позволяющего создавать чрезвычайно тонкие электрические контакты между чипами или полупроводниковыми пластинами. Такой подход используется в передовой упаковке микросхем, когда несколько компонентов объединяют в более сложную конструкцию, чтобы повысить плотность интеграции и сократить расстояние прохождения сигналов. Для надёжного соединения поверхности должны быть исключительно ровными и чистыми: даже небольшие дефекты или загрязнения способны ухудшить качество контакта.

Fujifilm уже располагает в Месе международным исследовательским центром, занимающимся разработкой CMP-материалов. Расширение производства должно укрепить связь между разработкой новых составов и их промышленным выпуском. Для полупроводниковой отрасли это важно, поскольку материал должен не только показывать нужные характеристики в лаборатории, но и стабильно производиться в больших объёмах с одинаковым составом и качеством.

Компания не раскрыла, насколько увеличится годовая производительность предприятия, сколько новых рабочих мест появится и какие именно производители чипов будут использовать выпускаемые материалы. Fujifilm также не назвала конкретные поколения микросхем или производственные процессы, для которых предназначена новая продукция. Поэтому связывать инвестиции с определёнными продуктами AMD, Nvidia или других разработчиков чипов пока нельзя.

На фоне многомиллиардных вложений производителей полупроводников сумма в $18 млн выглядит относительно небольшой. Однако проект затрагивает важный участок производственной цепочки: по мере усложнения микросхем и распространения гибридного соединения растут требования к точности обработки поверхностей. Запуск новых мощностей в 2027 году позволит Fujifilm увеличить производство специализированных материалов для этих процессов.

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