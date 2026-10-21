Google разрешила использовать ИИ на технических собеседованиях: теперь проверяют умение работать с Gemini

Google меняет систему найма инженеров-программистов, адаптируя технические собеседования к работе с искусственным интеллектом. Согласно внутренним документам, изученным Business Insider, кандидаты на некоторые позиции уже могут использовать Gemini непосредственно при решении задач. При этом интервьюеры оценивают не только результат, но и то, насколько грамотно соискатель взаимодействует с ИИ.

В Google уточнили, что обновления пока проходят пилотное тестирование, хотя новые форматы уже распространились на широкую часть компании.

Одно из ключевых изменений — собеседование в формате code comprehension, на котором проверяют способность понимать, анализировать и оценивать код, в том числе созданный ИИ. Кандидатам также необходимо продемонстрировать навыки составления запросов к модели (prompt engineering) и общую грамотность в работе с искусственным интеллектом. Для инженеров Google AI fluency — способность эффективно использовать ИИ-инструменты — стала обязательным требованием. Умение интегрировать ИИ в продукты оценивают при найме на большинство инженерных позиций, кроме начального уровня.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Изменения отражают то, как уже устроена работа внутри компании. В апреле Google сообщила, что ИИ генерирует около 75% нового кода, который затем проверяют люди. Компания также использует собственные модели Gemini для совершенствования своих продуктов и разработки следующих версий ИИ. Теперь навыки взаимодействия с такими инструментами учитывают и при оценке будущих сотрудников.

ИИ внедряют и в работу самих интервьюеров. Google тестирует использование Gemini для расшифровки собеседований и ведения заметок во время видеозвонков в Google Meet. Кроме того, компания разрабатывает функцию, которая позволит модели готовить черновики отзывов о кандидатах с учётом требований конкретной должности. Это должно ускорить подготовку обратной связи после интервью.

При этом Google отдельно предупредила сотрудников, участвующих в тестировании новых форматов, чтобы они не использовали генеративный ИИ для самостоятельного создания готовых решений или агентов для найма и проведения собеседований. Так, компания перестраивает технический отбор вокруг навыков, которые считает необходимыми для современной разработки: умения писать и анализировать код, проверять результаты работы ИИ и применять его в реальных инженерных задачах.