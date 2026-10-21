Amazon наймёт 300 000 сезонных работников перед праздниками

Amazon планирует нанять более 300 000 человек в США на период праздничного сезона — на 20% больше, чем годом ранее, когда компания набрала около 250 000 сотрудников. Набор охватит склады и службы доставки, а вакансии будут рассчитаны на полную и частичную занятость, а также временную сезонную работу. Компания расширяет штат на фоне общего охлаждения сезонного рынка труда в американской рознице.

По данным Amazon, средняя оплата сезонных работников составит $20 в час. Для штатных сотрудников операционных подразделений стартовая ставка также начинается с $20 в час, а средняя приближается к $24. Кроме того, сезонным сотрудникам, которые продолжат работать в январе не менее 30 часов в неделю, предоставят медицинскую страховку. Покрытие начнёт действовать с 1 января, стоимость планов стартует с $5 в неделю.

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По прогнозу консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, американские ритейлеры в целом создадут около 450 000 сезонных рабочих мест. Это меньше, чем годом ранее, когда показатель составил 461 500 — уже тогда он оказался минимальным с 2008 года. Walmart и Target, по данным Bloomberg, пока не объявляли о планах сезонного найма. UPS намерена привлечь более 100 000 временных работников, примерно столько же, сколько в предыдущие годы.

«Почти каждое объявление о найме, которое мы видели за последние 3 года, предполагает более ограниченный и точечный набор, чем до пандемии», — отметил Энди Челленджер, директор по выручке Challenger, Gray & Christmas. Таким образом, Amazon выделяется на фоне конкурентов масштабом сезонного набора, хотя другие крупные компании также продолжают нанимать временный персонал.

Расширение складской и логистической команд происходит одновременно с сокращением корпоративного штата Amazon. С октября 2025 года компания уволила около 30 000 офисных сотрудников и подтвердила ещё один небольшой раунд сокращений в октябре 2026 года. С 2022 года общее число сокращённых корпоративных должностей превысило 57 000. При этом Adobe прогнозирует, что в ноябре и декабре американцы потратят в интернете $275,1 млрд — на 6,7% больше, чем за тот же период годом ранее.