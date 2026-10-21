Теплозащита Orion получила в 11 раз меньше повреждений при возвращении с Луны

Orion вернулся с Луны на скорости 48 000 км/ч и раскалился до 2200 °C, при этом температура внутри кабины составила 24 °C — NASA оценила теплозащиту корабля

NASA завершила анализ теплозащитного экрана космического корабля Orion, на котором весной этого года четыре астронавта совершили облет вокруг Луны в рамках миссии Artemis II. Проверка подтвердила предварительные выводы: экран выдержал вход в атмосферу в соответствии с расчётами инженеров. Полученные данные помогут подготовить следующие пилотируемые полёты к Луне.

При возвращении Orion двигался со скоростью около 47 800 км/ч, а температура на внешней поверхности корабля превышала 2200 °C. При этом температура внутри кабины оставалась на уровне примерно 24 °C. Корабль вошёл в атмосферу всего в 58,5 м от расчётной точки и приводнился в Тихом океане в 0,95 км от прогнозируемого места посадки у побережья Сан-Диего.

Перед полётом NASA скорректировала траекторию возвращения Orion после выявленных проблем с теплозащитой во время беспилотной миссии Artemis I. Инженеры сократили максимальное расстояние, которое корабль мог пролететь в атмосфере до приводнения, чтобы уменьшить время воздействия температур, при которых ранее наблюдались повреждения материала. По результатам анализа, это решение сократило растрескивание и потерю обугленного материала примерно в десять раз: на экране Artemis II обнаружили девять участков потери материала разного размера против 103 на экране Artemis I.

Теплозащита Orion состоит из 186 блоков абляционного материала Avcoat, который поглощает тепло и постепенно разрушается, защищая находящуюся внутри капсулу. После возвращения корабля специалисты NASA провели визуальные осмотры, лазерное сканирование и рентгеновское исследование, а также начали извлекать образцы материала для дальнейших испытаний. Защитное покрытие боковой части капсулы, состоящее примерно из 1300 керамических плиток, также показало ожидаемые результаты: признаков перегрева не обнаружили.

Полученные результаты позволят уточнить конструкцию теплозащиты и подготовить будущие миссии программы Artemis. Для Artemis III NASA уже внесла изменения в конструкцию экрана, направленные на повышение однородности и равномерности проницаемости блоков Avcoat. Следующий этап программы предусматривает испытания систем пилотируемого корабля Orion на низкой околоземной орбите и отработку взаимодействия с лунными посадочными аппаратами. Эти работы должны подготовить основу для последующих высадок астронавтов на Луну.