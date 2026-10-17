Xiaomi выпустила титановый термос

Xiaomi открыла краудфандинговый сбор на термос Mijia Titanium Insulated Mug Tea and Water Separation Edition 500ml. Устройство стоимостью 199 юаней (около $28) доступно в цветах Moonlight Silver и Space Gray. Сбор средств на платформе Youpin завершится 21 октября.

Главная особенность модели — система разделения воды и чайных листьев, работающая за счёт силы тяжести: при переворачивании кружки вода поступает в отсек с заваркой, а после возвращения в вертикальное положение отделяется от листьев. Таким образом можно регулировать крепость напитка, меняя продолжительность заваривания.

Чайный фильтр выполнен съёмным. Если кружка нужна для обычной воды, достаточно открутить отсек для заварки и установить крышку непосредственно на корпус. Объём 500 мл позволяет использовать устройство в течение дня для чая или питьевой воды. Корпус, фильтр и внутренняя поверхность крышки изготовлены из чистого титана, а сам корпус не содержит бисфенола А (BPA). В конструкции предусмотрена возможность разбирать компоненты для отдельной очистки, что упрощает уход за изделием.

При этом производитель предупреждает, что прозрачную камеру для заваривания нельзя кипятить или надолго погружать в очень горячую воду: пластик может деформироваться.