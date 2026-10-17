5G в метро Москвы на уровне 99,48% со скоростью 185 Мбит/с показал «Билайн»

«Билайн» показал доступность сети пятого поколения на уровне 99,48% времени среди операторов «большой четвёрки» в Московском метрополитене. Такие результаты приведены в исследовании TelecomDaily, проведённом в первую неделю октября 2026 года на 24 станциях с учётом пассажиропотока. Средняя скорость загрузки данных составила 185,3 Мбит/с, а передачи информации от устройства в сеть — 84 Мбит/с.

Помимо скорости, специалисты измеряли время подключения к 5G, задержку сигнала и скорость открытия веб-страницы Kepler. Медианное время отклика сети достигло 31 мс, а загрузка страницы занимала в среднем 2,99 секунды. Для проверки использовался профессиональный измерительный комплекс TEMS Investigation. Замеры охватывали весь маршрут пассажиров на выбранных станциях — от наземных входов до платформ.

В «Билайне» отметили, что развитие 5G особенно важно в метро, где тысячи людей одновременно пользуются мобильным интернетом для общения, просмотра видео и работы с цифровыми сервисами. Технология рассчитана на передачу больших объёмов информации и повышенную нагрузку, что позволяет операторам совершенствовать качество связи в местах массового скопления людей. При этом опубликованные показатели отражают результаты конкретного исследования и не означают, что аналогичное качество будет обеспечиваться на всех станциях и во всех условиях.