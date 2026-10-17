Microchip выпустила космический GaN-преобразователь: 20 ампер в корпусе массой 25 граммов

Радиационно-стойкий POL-05-20S-T выдерживает дозу 50 крад и питает ядра FPGA, микроконтроллеров и ASIC при температурах от −55 до +100 °C

Компания Microchip Technology анонсировала POL-05-20S-T — радиационно-стойкий преобразователь точки нагрузки на нитриде галлия для космических процессорных систем. Устройство обеспечивает ток до 20 ампер в компактном корпусе массой 25 граммов с размерами 38,4 × 38,4 × 11,4 миллиметра, что закрывает потребности бортовых вычислителей в высокоплотном питании.

GaN-транзисторы обеспечивают сочетание высокого КПД, высокой удельной мощности и непрерывной токовой нагрузки, критичных для космических применений. «Разработчики космических систем интегрируют всё более мощную цифровую обработку, создавая спрос на компактные источники питания, способные быстро реагировать и надёжно работать в жёстких условиях», — пояснил старший директор подразделения высоконадёжных и радиочастотных решений Microchip Ронан Диллон.

Источник изображения: Microchip Technology

Преобразователь построен по синхронной понижающей топологии с управлением по току и рассчитан на быстрые переходные процессы в нагрузке — типичный сценарий для ядер питания FPGA, микроконтроллеров, ASIC и других процессорно-интенсивных цифровых нагрузок. Входной диапазон составляет 4,75–13,2 вольта, регулируемый выход — 0,7–5 вольт. Устройство специфицировано до и после облучения суммарной ионизирующей дозой (Total Ionizing Dose) 50 крад, охарактеризовано по одиночным эффектам вплоть до линейной передачи энергии 43 МэВ·см²/мг и работает при температурах от −55 до +100 °C при полной нагрузке.

В оснащение также входят дистанционное измерение, защита от пониженного и повышенного напряжения, мягкий старт, вывод разрешения и индикатор качественного питания. Новинка встраивается в экосистему Microchip для космических систем, включающую EMI-фильтры, DC-DC-преобразователи и высокопроизводительные космические вычислители PIC64-HPSC, что упрощает разработку и ускоряет развёртывание критически важных спутниковых платформ.