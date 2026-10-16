Маск задумался о создании конкурента Amazon

Илон Маск допустил возможность создания конкурирующей площадки для Amazon. Поводом стала публикация пользователя социальной сети X, который пожаловался на блокировку ИИ-ассистентов Grok Bot при оформлении заказов в интернет-магазине и спросил у Маска, не пора ли открыть свой X Shop.

В ответ на это предприниматель написал: «Возможно, нам стоит создать конкурента Amazon».

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

ИИ-ассистенты Grok Bot представили в августе. Согласно информации разработчиков, они способны работать круглосуточно с использованием облачных сервисов и выполнять различные задачи в интернете. В их числе — поиск потенциальных клиентов, подготовка электронных писем, обновление баз данных и обработка счетов.

Ассистенты взаимодействуют с пользователем преимущественно автономно и обращаются к нему, когда требуется одобрение определённых действий.

Маск заявил, что SpaceX гарантирует покрытие возможных убытков, если бот допустит ошибку при покупке или произойдёт утечка данных карты. При этом он отметил, что подобных инцидентов пока не было.