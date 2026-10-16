Yota открыла доступ к 5G в десяти городах России

Абоненты Yota получили возможность пользоваться сетями 5G в десяти российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург, как пишет Коммерсантъ.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, теперь вместо обсуждения перспектив появления 5G в стране стоит сосредоточиться на том, как будут развиваться эти сети и на какой технологической базе они станут работать.

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Горелкин отметил, что главное преимущество 5G заключается не только в скорости мобильного интернета. Технология особенно важна для подключения тысяч устройств одновременно, сокращения задержек, промышленной автоматизации, беспилотного транспорта и создания частных сетей предприятий. Следующей задачей депутат назвал формирование полностью российской технологической базы, включая тысячи устройств, которые должны выпускаться и устанавливаться на практике. Сроки реализации этой задачи пока не уточняются.

Официальный запуск 5G в России состоялся в середине сентября 2026 года. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить переход на отечественное телекоммуникационное оборудование, необходимое для развития сетей нового поколения. При этом операторы связи ожидают, что на первых этапах 5G окажется востребованнее в корпоративном секторе, чем среди обычных пользователей.