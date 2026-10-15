Маск заявил, что SpaceX покроет все убытки пользователей при использовании Grok Bot для онлайн-покупок ⁠ 2

Илон Маск прокомментировал историю пользователя, который поручил чат-боту Grok забронировать авиабилет, предварительно отправив ему фотографию банковской карты. По словам автора публикации, оформить перелёт с помощью ИИ оказалось проще, чем самостоятельно разбираться с сайтом авиакомпании.

Маск заявил, что SpaceX гарантирует покрытие возможных убытков, если бот допустит ошибку при покупке или произойдёт утечка данных карты. При этом он отметил, что подобных инцидентов пока не было.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Grok обработал запрос, подтвердил детали резервации, убрал дополнительно включённую страховку, получил билет и предоставил пользователю маршрутную квитанцию в формате PDF.

Этот случай демонстрирует развитие ИИ-агентов, способных взаимодействовать с онлайн-сервисами и выполнять задачи от имени пользователя.

Ранее пользователь X под ником Liam рассказал, как Grok Bot помог ему купить iPhone 18 Pro Max, которого не было в наличии в магазинах.