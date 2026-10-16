Redmi K100 можно заказать ещё до выхода: предзаказы на новый смартфон открыли в Китае

Президент Xiaomi Лу Вейбинг сообщил о скором появлении смартфона Redmi K100. По его словам, серия K100 Pro, представленная в августе, получила положительные отзывы пользователей. Ранее топ-менеджер обещал выпустить и стандартную версию семейства — теперь компания готовится выполнить это обещание.

Лу Вейбинг утверждает, что Redmi K100 предложит высокую производительность для своего ценового сегмента и получит аккумулятор рекордной ёмкости для серии K. Кроме того, остальные характеристики устройства существенно переработали, чтобы поднять планку в соответствующей категории смартфонов. При этом конкретные параметры и стоимость пока не раскрываются.

Предварительные заказы на Redmi K100 уже начались, а дополнительные сведения Xiaomi обещает опубликовать в понедельник, 19 октября.

Ранее китайский инсайдер сообщил, что смартфон может получить однокристальную систему семейства Snapdragon 8E, отдельный графический чип, металлический корпус и два динамика Bose. Также источнику приписывают информацию об аккумуляторе ёмкостью 10 000 мА·ч.