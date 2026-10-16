ChatGPT научился работать с открытыми вкладками Chrome

С установленным расширением ChatGPT можно получать информацию из открытых вкладок или выводить ИИ-бота в боковую панель

Компания OpenAI обновила расширение ChatGPT для Google Chrome, добавив возможность анализировать содержимое открытых вкладок и выполнять действия в браузере. Теперь нейросеть может собирать информацию с нескольких страниц, сравнивать предложения и помогать заполнять формы.

Чтобы использовать новую возможность, нужно установить расширение и обратиться к ChatGPT через веб-версию или приложение для компьютера, указав Chrome. Например, ИИ может сопоставить цены и характеристики товаров на разных сайтах, подготовить таблицу с данными поставщиков или составить письмо на основе найденной информации.

В режиме ChatGPT Work нейросеть получила возможность взаимодействовать с вкладками: заполнять формы, отправлять сообщения и скачивать файлы. Также она может группировать открытые страницы, помогая организовать работу в браузере.

Обновление затронуло и боковую панель ChatGPT. Пользователи могут обращаться к чат-боту, просматривать историю переписки и работать с режимами Chat и Work, не переключаясь между страницами.

Новые возможности позволяют использовать ChatGPT для выполнения многоэтапных задач непосредственно в Chrome. При этом пользователь может попросить нейросеть подготовить данные или заполнить форму, не отправляя её до дополнительного подтверждения.