Смартфоны и ноутбуки могут подорожать в России с 1 декабря: Минпромторг утвердил технологической сбор — за 6 лет планируют собрать 136 млрд рублей ⁠ 10

Минпромторг России утвердил приказ о введении технологического сбора на отдельные виды электронных устройств. Документ опубликован на портале правовой информации. Новые правила вступят в силу 1 декабря 2026 года.

Сбор будут платить юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят электронную продукцию в России или ввозят ее в страну. Требование распространяется на сами устройства, их компоненты, электронные модули и продукцию с такими компонентами.

Базовая ставка для смартфонов — 373 рубля за устройство, для ноутбуков — 746 рублей. Для продукции, включенной в систему маркировки, сбор ниже на 33%. Итоговую сумму определят с учетом базовой ставки и коэффициента, который зависит от товарного знака и модели устройства.

По оценке Минпромторга, за шесть лет технологический сбор может принести 136 млрд рублей. Эти средства планируется направить на развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.

При этом введение сбора может привести к удорожанию смартфонов и ноутбуков, особенно в бюджетном сегменте. Об этом 25 сентября заявил «Известиям» независимый экономист Виктор Мангазеев. По его словам, даже если розничные продавцы не будут перечислять сбор напрямую, они столкнутся с ростом закупочных расходов и могут заложить дополнительные затраты в конечные цены.