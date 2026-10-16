Похоже, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 действительно получилась очень горячей. Samsung может использовать в Galaxy S27 Ultra собственную SoC Exynos 2700 вместо SoC Qualcomm

Samsung может изменить стратегию выбора однокристальных систем для линейки Galaxy S27, и в первую очередь это коснется Galaxy S27 Ultra. Изначально предполагалось, что смартфон будет оснащаться только SoC Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 for Galaxy, однако проблемы с перегревом во время испытаний могут заставить компанию использовать в этой модели SoC Exynos 2700.

По данным южнокорейского издания Seoul Economic Daily, при тестировании Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 для Galaxy S27 Ultra инженеры столкнулись с перегревом и снижением производительности под длительной нагрузкой. Температура процессора, как утверждается, превышала допустимые пределы, из-за чего снижались рабочие частоты (а в Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 частота суперядра достигает 5 ГГц — это предмет гордости Qualcomm). Samsung попросила Qualcomm устранить проблемы к середине октября. Обе компании продолжают работу над повышением стабильности SoC.

Если Qualcomm не удастся обеспечить требуемый температурный режим и производительность, Samsung может использовать SoC Exynos 2700 повсеместно во всей линейке. Над Exynos 2700 работает подразделение System LSI, выпуск планируется наладить на мощностях Samsung Foundry с применением второго поколения 2-нанонметрового техпроцесса.

Возвращение Exynos в линейку Galaxy S27 Ultra стало бы заметным изменением стратегии Samsung. Последним Ultra-флагманом с версией на собственном процессоре был Galaxy S22 Ultra: в 2022 году европейские модели оснащались Exynos 2200. Начиная с Galaxy S23 Ultra Samsung перешла на использование SoC Snapdragon на всех основных рынках.

Ранее уже сообщалось о том, что Samsung планирует перевести Galaxy S27 Ultra на SoC Exynos 2700 если не полностью, то частично — как минимум для домашнего рынка. Тогда причиной называли не перегрев SoC Qualcomm, а более высокую стоимость этого компонента в отличие Exynos 2700, а также более высокую производительность собственной однокристальной системы Samsung. По сути, сейчас добавилась еще одна причина не использовать Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в Galaxy S27 Ultra.

Напомним, ранее пользователи жаловались на Honor Magic 9 Pro Max и Xiaomi 18 Pro, и проблемы связывали именно с перегревом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.