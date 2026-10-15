Стабильная прошивка уже доступна пользователям в Южной Корее

Samsung выпустила финальную One UI 9 на базе Android 17 для Galaxy A36 и Galaxy A56

Samsung начала распространять стабильную версию One UI 9 для смартфонов Galaxy A36 и Galaxy A56 в Южной Корее.

Обновление для Galaxy A36 стало доступно как участникам бета-тестирования, так и пользователям обычной версии прошивки. Информацией о начале распространения поделился инсайдер Tarun Vats.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Для Galaxy A36 обновление выходит под номерами сборок A366NKSU9DZIF, A366NOKR9DZIF и A366NKOU9DZIF. Владельцы Galaxy A56 в Южной Корее также начали получать новую версию системы — для этой модели указаны сборки A566SKSUADZJ1 и A566SSKCADZJ1.

One UI 9 на базе Android 17 приносит улучшения многозадачности, расширенную настройку панели быстрых переключателей и новые функции Galaxy AI. Обновление также включает улучшения Samsung DeX, новые возможности приложения «Заметки», дополнительные игровые настройки и усиленные инструменты безопасности и конфиденциальности.