«Лучший игровой смартфон 2026 года», с аккумулятором 10 100 мА·ч и экраном 185 Гц. Объявлена цена Honor Win 2 ⁠ 1

Honor раскрыла стоимость игрового смартфона WIN 2. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдётся в 5500 юаней после государственной субсидии.

Источник изображения: ithome // Honor

Глобальный директор по маркетингу компании Гуань Хайтао назвал новинку «лучшим игровым смартфоном 2026 года», подчеркнув её флагманские характеристики. Устройство получило новейший чип Snapdragon шестого поколения, он оснащен 2K-экраном Oasis с частотой обновления 185 Гц, аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч и активной системой охлаждения с двумя вентиляторами.

На задней панели предусмотрена RGB-подсветка, а корпус получил горизонтальный матричный блок камер, плоские грани и необычный рисунок в виде облаков. Производитель подготовил три цветовых варианта: Quick Black, Designated Win и Red/Blue Buff.

Серия Honor WIN 2 уже доступна для предварительного заказа. Покупателям предложат пять сочетаний памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Официальная презентация смартфонов, планшетов и других устройств линейки состоится 21 октября.