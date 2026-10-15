«Лучший игровой смартфон 2026 года», с аккумулятором 10 100 мА·ч и экраном 185 Гц. Объявлена цена Honor Win 2
Игровой флагман представят 21 октября
Honor раскрыла стоимость игрового смартфона WIN 2. Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти обойдётся в 5500 юаней после государственной субсидии.
Глобальный директор по маркетингу компании Гуань Хайтао назвал новинку «лучшим игровым смартфоном 2026 года», подчеркнув её флагманские характеристики. Устройство получило новейший чип Snapdragon шестого поколения, он оснащен 2K-экраном Oasis с частотой обновления 185 Гц, аккумулятором ёмкостью 10 100 мА·ч и активной системой охлаждения с двумя вентиляторами.
На задней панели предусмотрена RGB-подсветка, а корпус получил горизонтальный матричный блок камер, плоские грани и необычный рисунок в виде облаков. Производитель подготовил три цветовых варианта: Quick Black, Designated Win и Red/Blue Buff.
Серия Honor WIN 2 уже доступна для предварительного заказа. Покупателям предложат пять сочетаний памяти: 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.
Официальная презентация смартфонов, планшетов и других устройств линейки состоится 21 октября.