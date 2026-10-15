DeepSeek рухнул: в работе популярной нейросети произошёл масштабный сбой

Сбой затронул веб-версию и мобильное приложение нейросети, которые не работали несколько часов

15 октября в работе китайской нейросети DeepSeek произошёл масштабный сбой, продолжавшийся более трёх часов. Неполадки начались около 08:11 по местному времени и затронули как веб-версию сервиса, так и мобильное приложение.

На официальной странице состояния DeepSeek появилось уведомление о частичном нарушении работы, а позднее компания сообщила, что причина установлена и специалисты занимаются устранением проблемы.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Во время сбоя пользователи жаловались на невозможность нормально общаться с нейросетью. При отправке сообщений в чате появлялось уведомление о временной недоступности сервера. По мнению некоторых отраслевых аналитиков, причиной могли стать трудности с обеспечением необходимых вычислительных мощностей, однако официального подтверждения этой версии не приводилось.

На момент публикации заметки приложение DeepSeek уже работало в штатном режиме.