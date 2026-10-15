Hynix представила H-TPU. Очень маленький программируемый процессор, сотню которых интегрировали в контроллер SSD

Такие процессоры эффективнее

Компания Hynix придумала фактически новый тип твердотельных накопителей. Или как минимум переосмыслила тот, что существует. Компания представила специализированный процессор Hynix Transaction Processing Unit (H-TPU), который планирует размещать прямо на SSD.

H-TPU — это очень маленький программируемый процессор. Он обрабатывает повторяющиеся операции с SSD, включая обработку команд чтения и записи, управление метаданными и управление буфером. Обычно всё это ложится на плечи контроллеров SSD.

Проблема в том, что в последнее время по мере увеличения производительности накопителей возрастающая нагрузка требовала всё большей производительности от контроллеров. При этом Arm-ядра в основе контроллеров сами по себе излишне производительны для таких задач, так что в этом случае они выполняют задачи неэффективно. Именно для этого в Hynix и придумали H-TPU.

Он имеет четырехступенчатый конвейер и структуру последовательного выполнения, подходящую для повторяющихся рабочих нагрузок в SSD. В отличие от обычного CPU, несколько таких ядер H-TPU могут быть распределены по контроллеру, выполняя конкретные специализированные задачи. Благодаря этому они выполняют их намного эффективнее.

Hynix представила H-TPU. Очень маленький программируемый процессор, сотню которых интегрировали в контроллер SSD
Источник изображения: Создано Grok

Таких ядер может бысть действительно много. В частности, сама Hynix говорит, что интегрировала в архитектуру контроллера SSD более 100 таких H-TPU, но в каждый момент времени используются только те, которые нужны для выполнения конкретной задачи. Компания говорит, что один H-TPU потребляет примерно 2,5% от той энергии, которая потребовалась бы обычному Arm-ядру, занимая при этом примерно 4% площади на кристалле от площади обычного Arm-процессора.

Компания SK Hynix планирует применять технологию H-TPU в различных линейках флэш-памяти NAND, начиная с контроллеров для корпоративных твердотельных накопителей следующего поколения (eSSD). Впоследствии технология будет интегрирована в Storage Next, архитектуру хранения данных следующего поколения для искусственного интеллекта, а также в высокоскоростную флэш-память (HBF), выпуск которой запланирован на следующий год.

ПроцессорыHynixИсточники:The Elec

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