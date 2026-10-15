Google предлагает купить новые смартфоны Pixel 11 с огромной скидкой

Всего лишь нужно купить подписку AI Pro

Компания Google только успела выпустить линейку смартфонов Pixel 11 на рынок, и уже сейчас предлагает на них огромные скидки. Правда, не просто так.

Как сообщает Android Authority, Google рассылает подписчикам Google AI Pro коды на скидку на покупку новых смартфонов на 30%. Это очень немало в целом, а уж для только что вышедших флагманов и подавно.

Google предлагает купить новые смартфоны Pixel 11 с огромной скидкой
Источник изображения: Android Authority

Скидка действует на всю линейку, вплоть до складного Pixel 11 Pro Fold.

Будучи подписчиком Google AI Pro, вы получаете эксклюзивные скидки на новые телефоны серии Pixel 11. Оцените наш самый элегантный дизайн, улучшенную камеру и сверхэффективную поддержку от Gemini Intelligence. Кроме того, в число преимуществ для участников входит возврат 10% в виде бонусов для будущих покупок в Google Store

Эту немалую скидку при этом можно увеличить, воспользовавшись программой трейд-ин. Что интересно, судя по всему, тем, у кого нет подписки AI Pro, никаких предложений не рассылается. То есть это скорее именно привлечение внимания к телефонам, а не к самой подписке.

Мобильные телефоныGoogleИсточники:Android Authority

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