Опбуликованы тесты ноутбуков на новом чипе Nvidia RTX Spark. Результаты сильно отличаются в зависимости от задач

Такие ноутбуки весьма дороги

Сегодня различные тематические ресурсы опубликовали свои обзоры первых ноутбуков на чипах Nvidia RTX Spark. Почти все наши коллеги тестировали новые Microsoft Surface Ultra, но, если говорить о производительности, это не особо важно. К тому же разные ресурсы получили разные конфигурации.

Опбуликованы тесты ноутбуков на новом чипе Nvidia RTX Spark. Результаты сильно отличаются в зависимости от задач
Источник изображения: Videocardz

Напомним, сама SoC RTX Spark существует в двух версиях: с 18-ядерным CPU и GPU с 5120 ядрами CUDA и 20-ядерным CPU и GPU с 6144 ядрами CUDA. Объём ОЗУ может составлять от 24 до 128 ГБ, а вот пропускная способность памяти везде одинаковая.

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Источник изображения: Tom's Hardware

Многие источники сконцентрировались на тестах ИИ, так как RTX Spark, как и Ryzen AI Max в последнее время, в первую очередь позиционируется именно для таких задач.

Однако, к примеру, авторы Computebase протестировали свой Asus ProArt P16 со старшей версией платформы и 64 ГБ ОЗУ в стандартном наборе приложений. Оказалось, что в среднем процессорная часть работает примерно на уровне 16-ядерной SoC Apple M6 или топовой версии Snapdragon X2E. Чтобы было понятнее, чип Nvidia примерно на 20% быстрее, чем Core Ultra X7 358H и почти в полтора раза обходит Ryzen 9 8945HS. То есть это довольно быстрый процессор среднего уровня, который сильно уступит топовым мобильным монстрам AMD и Intel.

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Источник изображения: Computerbase

Что же касается ИИ, тут всё может очень сильно зависеть от конкретного сценария. Но, к примеру, в Qwen 3.8 27B новый чип Nvidia заметно опередил M5 Max, а Ryzen AI Halo и вовсе отстал более чем вдвое. При сравнении в ИИ-задачах с дискретными GPU, чип Nvidia можно сравнить с мобильными RTX 5060 или RTX 4070 в зависимости от задач.

Nvidia's RTX Spark Is Here: The Future of Windows Laptops?

Что же касается игр, нужно помнить об отсутствии автоматической нативной поддержки всех игр из-за Arm-архитектуры процессора. Но в целом RTX Spark выступает в зависимости от игры либо чуть слабее Ryzen AI Max с Radeon 8060S/8065S, либо чуть быстрее. То есть это уровнень примерно RTX 4060 Laptop. Очень неплохо для интегрированного графического ядра, но в текущих реалиях и при текущих ценах игры точно не будут основным назначением таких ПК.

ПроцессорыNvidiaИсточники:ComputerbaseTom's Hardware

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