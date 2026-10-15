Опбуликованы тесты ноутбуков на новом чипе Nvidia RTX Spark. Результаты сильно отличаются в зависимости от задач

Сегодня различные тематические ресурсы опубликовали свои обзоры первых ноутбуков на чипах Nvidia RTX Spark. Почти все наши коллеги тестировали новые Microsoft Surface Ultra, но, если говорить о производительности, это не особо важно. К тому же разные ресурсы получили разные конфигурации.

Напомним, сама SoC RTX Spark существует в двух версиях: с 18-ядерным CPU и GPU с 5120 ядрами CUDA и 20-ядерным CPU и GPU с 6144 ядрами CUDA. Объём ОЗУ может составлять от 24 до 128 ГБ, а вот пропускная способность памяти везде одинаковая.

Многие источники сконцентрировались на тестах ИИ, так как RTX Spark, как и Ryzen AI Max в последнее время, в первую очередь позиционируется именно для таких задач.

Однако, к примеру, авторы Computebase протестировали свой Asus ProArt P16 со старшей версией платформы и 64 ГБ ОЗУ в стандартном наборе приложений. Оказалось, что в среднем процессорная часть работает примерно на уровне 16-ядерной SoC Apple M6 или топовой версии Snapdragon X2E. Чтобы было понятнее, чип Nvidia примерно на 20% быстрее, чем Core Ultra X7 358H и почти в полтора раза обходит Ryzen 9 8945HS. То есть это довольно быстрый процессор среднего уровня, который сильно уступит топовым мобильным монстрам AMD и Intel.

Что же касается ИИ, тут всё может очень сильно зависеть от конкретного сценария. Но, к примеру, в Qwen 3.8 27B новый чип Nvidia заметно опередил M5 Max, а Ryzen AI Halo и вовсе отстал более чем вдвое. При сравнении в ИИ-задачах с дискретными GPU, чип Nvidia можно сравнить с мобильными RTX 5060 или RTX 4070 в зависимости от задач.

Что же касается игр, нужно помнить об отсутствии автоматической нативной поддержки всех игр из-за Arm-архитектуры процессора. Но в целом RTX Spark выступает в зависимости от игры либо чуть слабее Ryzen AI Max с Radeon 8060S/8065S, либо чуть быстрее. То есть это уровнень примерно RTX 4060 Laptop. Очень неплохо для интегрированного графического ядра, но в текущих реалиях и при текущих ценах игры точно не будут основным назначением таких ПК.