Довольно медленная, но зато очень компактная видеокарта. PowerColor готовит низкопрофильную Radeon RX 9050 8GB LP

Компания PowerColor, похоже, готовит компактную версию видеокарты Radeon RX 9050. В Сети появилось фото такой карты, которая, как видим, имеет низкопрофильное исполнение.

Если точнее, по фото неясно, что это за модель, но инсайдер @momomo_us говорит, что это именно Radeon RX 9050 8GB LP.

Напомним, RX 9050 существует в версии с 4 ГБ памяти, где, кроме объёма памяти, вдвое урезана шина и объём Infinity Cache.

Производительность у RX 9050 весьма скромная, так что низкопрофильная версия не будет чем-то необычным для рынка. К примеру, у Vastarmor есть низкопрофильная Radeon RX 9060 XT 16GB LP, и вот это уже уникальное решение, так как оно самое производительное в таком форм-факторе.