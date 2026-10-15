28 моделей смартфонов Samsung Galaxy получили финальную One UI 9 на Android 17: список устройств
А вот для Galaxy Tab важное обновление Samsung не спешит выпускать
Samsung ускорила распространение Android 17 с оболочкой One UI 9 на смартфонах Galaxy. Обновление уже доступно для флагманских моделей последних четырёх поколений, а также ряда устройств среднего и бюджетного сегментов.
В линейке Galaxy S обновление вышло для следующих моделей:
Galaxy S26;
Galaxy S26+;
Galaxy S26 Ultra;
Galaxy S26 FE;
Galaxy S25;
Galaxy S25+;
Galaxy S25 Ultra;
Galaxy S25 FE;
Galaxy S25 Edge;
Galaxy S24;
Galaxy S24+;
Galaxy S24 Ultra;
Galaxy S24 FE;
Galaxy S23;
Galaxy S23;
Galaxy S23 Ultra.
В линейке складных флагманов финальную One UI 9 получили:
Galaxy Z Fold 7;
Galaxy Z Flip 7;
Galaxy Z TriFold;
Galaxy Fold 6;
Galaxy Flip 6;
Galaxy Fold 5;
Galaxy Flip 5.
Также финальная One UI 9 вышла для следующих моделей линейки Galaxy A:
Galaxy A57;
Galaxy A56;
Galaxy A37;
Galaxy A36;
Galaxy A27.
Интересно, что распространение Android 17 на планшеты Galaxy пока не началось, хотя обычно Samsung выпускают свежую версию ОС и для актуальных моделей Galaxy Tab.