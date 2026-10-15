28 моделей смартфонов Samsung Galaxy получили финальную One UI 9 на Android 17: список устройств

А вот для Galaxy Tab важное обновление Samsung не спешит выпускать

Samsung ускорила распространение Android 17 с оболочкой One UI 9 на смартфонах Galaxy. Обновление уже доступно для флагманских моделей последних четырёх поколений, а также ряда устройств среднего и бюджетного сегментов.

28 моделей смартфонов Samsung Galaxy получили финальную One UI 9 на Android 17: список устройств
Источник изображения: Samsung

В линейке Galaxy S обновление вышло для следующих моделей:

Galaxy S26;

Galaxy S26+;

Galaxy S26 Ultra;  

Galaxy S26 FE;

Galaxy S25;  

Galaxy S25+;  

Galaxy S25 Ultra;  

Galaxy S25 FE;  

Galaxy S25 Edge;

Galaxy S24;  

Galaxy S24+;  

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy S24 FE;

Galaxy S23;  

Galaxy S23;

Galaxy S23 Ultra.

В линейке складных флагманов финальную One UI 9 получили:

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z TriFold;

Galaxy Fold 6;

Galaxy Flip 6;

Galaxy Fold 5;

Galaxy Flip 5.

Также финальная One UI 9 вышла для следующих моделей линейки Galaxy A:

Galaxy A57;

Galaxy A56;

Galaxy A37;

Galaxy A36;

Galaxy A27.

Интересно, что распространение Android 17 на планшеты Galaxy пока не началось, хотя обычно Samsung выпускают свежую версию ОС и для актуальных моделей Galaxy Tab.

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