Игровой флагман получил чип с частотой до 5 ГГц и двойное охлаждение

Чистый экран без вырезов и отверстий, уникальный дизайн, рамка менее 1 мм. Red Magic 12 Pro+ набрал 5,67 млн баллов в AnTuTu и установил рекорд

Red Magic 12 Pro+ громко заявил о себе рекордным результатом в AnTuTu — 5 670 006 баллов. По данным производителя, это высший показатель среди серийных смартфонов на базе Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Чип производится по техпроцессу N2P компании TSMC и впервые среди мобильных процессоров преодолевает отметку 5 ГГц: два суперъядра работают на частоте до 5,0 ГГц, ещё шесть производительных ядер — до 4,0 ГГц. Объём кэш-памяти Oryon FlexCache составляет 16 МБ.

Источник изображения: mydrivers // Red Magic

Графическая подсистема получила новое матричное ядро Adreno с аппаратной трассировкой лучей. По заявлению разработчиков, объём общей памяти увеличен на 50%, а технологии Element Accelerator отвечают за генерацию кадров и реконструкцию изображений. Red Magic также переработала алгоритмы планирования игровых задач, чтобы одновременно поддерживать сверхвысокое разрешение, высокую частоту кадров и трассировку лучей, включая собственную технологию обработки освещения во всей сцене.

Для стабильной работы под длительной нагрузкой Red Magic 12 Pro+ оснащён комбинированной системой охлаждения с воздушным и жидкостным контурами. Вентилятор ускоряет отвод горячего воздуха, а жидкостная система отводит тепло непосредственно от ключевых компонентов. По замыслу производителя, такая конструкция должна предотвращать перегрев, снижение производительности и скачки частоты кадров во время продолжительных игровых сессий.

Red Magic 12 Pro+ стал тоньше и легче предшественника, а рамка вокруг экрана заметно уменьшилась: с 1,25 до 0,96 мм