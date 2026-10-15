3000 Вт с четырьмя разъёмами 12V-2×6 и гарантия 12 лет. Представлен блок питания Odin Apex APEX WS3000
Стоимость новинки составляет 6000 юаней
Компания Apexgaming представила блок питания Odin Apex APEX WS3000 мощностью 3000 Вт. Новинка соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1 и получила сертификат энергоэффективности 80 PLUS Platinum. Устройство рассчитано на мощные компьютерные системы и оснащено четырьмя разъёмами 12V-2×6 для подключения современных видеокарт.
Блок питания получил полностью модульную конструкцию с текстурированными кабелями, японские конденсаторы и 140-мм вентилятор на двойном шарикоподшипнике. Предусмотрены восемь механизмов защиты: от перегрузки по току и напряжению, пониженного напряжения, превышения мощности, короткого замыкания, перегрева, скачков тока при включении и других нештатных ситуаций. Производитель предоставляет на устройство гарантию сроком 12 лет.
Odin Apex WS3000 также оснащён отдельным интерфейсом управляющего сигнала PS-ON. Он позволяет запускать блок питания без нагрузки и централизованно управлять несколькими устройствами, а также подключать дополнительное оборудование.
Стоимость новинки составляет 6000 юаней, однако на момент публикации она ещё не поступила в продажу.