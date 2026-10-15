3000 Вт с четырьмя разъёмами 12V-2×6 и гарантия 12 лет. Представлен блок питания Odin Apex APEX WS3000

Компания Apexgaming представила блок питания Odin Apex APEX WS3000 мощностью 3000 Вт. Новинка соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe CEM 5.1 и получила сертификат энергоэффективности 80 PLUS Platinum. Устройство рассчитано на мощные компьютерные системы и оснащено четырьмя разъёмами 12V-2×6 для подключения современных видеокарт.

Блок питания получил полностью модульную конструкцию с текстурированными кабелями, японские конденсаторы и 140-мм вентилятор на двойном шарикоподшипнике. Предусмотрены восемь механизмов защиты: от перегрузки по току и напряжению, пониженного напряжения, превышения мощности, короткого замыкания, перегрева, скачков тока при включении и других нештатных ситуаций. Производитель предоставляет на устройство гарантию сроком 12 лет.

Odin Apex WS3000 также оснащён отдельным интерфейсом управляющего сигнала PS-ON. Он позволяет запускать блок питания без нагрузки и централизованно управлять несколькими устройствами, а также подключать дополнительное оборудование.

Стоимость новинки составляет 6000 юаней, однако на момент публикации она ещё не поступила в продажу.