12 000 мАч и 16 ГБ ОЗУ: Honor Win 2 протестировали ещё до выхода

Honor Win 2 прошёл тестирование в Geekbench 6 перед презентацией, запланированной на 21 октября в Китае.

Смартфон с номером модели BRM-AN00 набрал 4141 балл в одноядерном и 11 514 баллов в многоядерном тестах, а результат графического ускорителя в OpenCL составил 34 695 баллов. Устройство работает под управлением Android 17 и оснащено 16 ГБ оперативной памяти: бенчмарк показывает около 14,82 ГБ доступной памяти.

В качестве платформы указан чип Qualcomm SM8975, который, предположительно, является Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленным по 2-нм техпроцессу. Процессор включает восемь ядер в трёх кластерах: три работают на частоте 3,74 ГГц, ещё три — до 4,03 ГГц, а два производительных ядра достигают 5,01 ГГц.

Honor уже открыла предзаказы в Китае. Вместе с Win 2 ожидаются модели Win RT 2 и Win Turbo 2, а сертификация 3C подтвердила для Win 2 поддержку проводной зарядки мощностью 100 Вт. По предварительным данным, смартфон может получить аккумулятор ёмкостью до 12 000 мА·ч, встроенный вентилятор охлаждения и экран с разрешением 2K и повышенной частотой обновления.

Полные характеристики и цену компания раскроет 21 октября.