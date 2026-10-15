Microsoft бросила крупнейший вызов Nvidia: чип Maia 300 даёт на 40% больше производительности при равной мощности

Microsoft представила третье поколение своего ИИ-ускорителя — Maia 300. Глава Azure Скотт Гатри назвал чип «основной системой вывода ИИ для продуктов и сервисов Microsoft», а гендиректор Сатья Наделла — «крупнейшей на сегодня ставкой на собственный кремний». По заявлениям компании, новинка обеспечивает на 40% больше производительности при том же энергопотреблении, что и ведущие системы на графических процессорах Nvidia. Полная стойка Maia 300 выдаёт до семи раз большую производительность по сравнению с текущим поколением на задачах вроде работы ИИ-агентов и обработки длинных документов.

Разработкой чипов занимается сама Microsoft, а производство отдано тайваньской TSMC. Массовое внедрение Maia 300 запланировано на 2027 год. При этом, в отличие от Google и Amazon, корпорация не сдаёт свои ускорители в аренду сторонним клиентам. Аналитики Evercore ISI оценивают, что к началу 2027 года на Maia будет приходиться лишь около 10% расходов Microsoft на ИИ-чипы.

Источник изображения: Microsoft

Текущее поколение Maia 200 уже обслуживает Microsoft 365 Copilot и модели OpenAI, идёт его развёртывание в США, Европе и Австралии. GitHub Copilot и Microsoft Foundry переведут на него до конца года. Первый чип Maia был анонсирован в 2023 году, вторая версия вышла в январе 2026-го после задержек, и, по данным The Information, к лету работала лишь в двух американских дата-центрах.

Более эффективные чипы снижают расход электроэнергии — а энергоснабжение остаётся одним из главных ограничений расширения ИИ-инфраструктуры. При этом партнёрство с Nvidia не прекращается: на прошлой неделе Наделла и Дженсен Хуанг вместе представили Windows-ПК на чипах Nvidia, а Microsoft войдёт в число первых облачных провайдеров, развернувших системы на базе Vera Rubin и AMD Helios. Дополнительные подробности компания раскроет в ноябре на конференции Ignite в Сан-Франциско.