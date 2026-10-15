Dragonfly собирают с опережением графика: «дрон» для Титана готовится к полёту на спутник Сатурна ⁠ 2

Миссия NASA Dragonfly по исследованию Титана, крупнейшего спутника Сатурна, приближается к следующему этапу подготовки: гигантский октокоптер уже собирают с опережением графика.

Недавно Lockheed Martin опубликовала видео испытаний аэродинамической оболочки, которая должна защитить аппарат при входе в плотную атмосферу Титана и посадке. На фоне недавнего противостояния Сатурна, когда Земля оказалась между планетой и Солнцем, внимание вновь приковано к будущей экспедиции в одну из самых необычных областей Солнечной системы.

Для посадки Dragonfly выбрали Ахмакик Ундае — обширное поле дюн диаметром более 800 км к югу от кратера Селк. Название предложила команда миссии, выбрав его из списка Международного астрономического союза. По приведённой трактовке, «Ахмакик» отсылает к образу духа из мифологии майя, останавливающего ураганы, а латинское undae означает дюны. Этот регион интересен не только рельефом, но и геологической историей: удар, образовавший кратер Селк, мог расплавить ледяную кору и создать временное озеро жидкой воды.

Если вода действительно сохранялась под поверхностью достаточно долго, она могла взаимодействовать со сложными органическими соединениями — одним из факторов, важных для оценки потенциальной обитаемости Титана. Dragonfly будет перемещаться между разными участками поверхности, изучая химический состав и условия на спутнике. Однако наличие жизни там пока не подтверждено: миссия призвана помочь выяснить, насколько среда Титана пригодна для предбиологических процессов.