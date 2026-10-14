Представлен корпус Zalman Z20 DS с 15,6-дюймовым экраном

Компания Zalman представила корпус Z20 DS формата Mid-Tower ATX с необычной передней панелью, которую можно использовать в двух режимах.

Вместо сетки для вентиляции устанавливается 15,6-дюймовый экран с разрешением Full HD. В комплект также входит подставка, позволяющая использовать дисплей как дополнительный монитор, когда он снят с корпуса.

Экран поддерживает частоту обновления 60 Гц, время отклика составляет 12 мс, яркость — 250 нит, контрастность — 1000:1. Заявлены цветовой охват 62% sRGB и углы обзора 170°. Для подключения предусмотрены HDMI и USB для питания. Габариты корпуса составляют 475 × 235 × 492 мм. Он поддерживает видеокарты длиной до 375 мм, блоки питания ATX длиной до 200 мм и процессорные кулеры высотой до 165 мм. Также предусмотрены вертикальная установка плат расширения, регулируемый держатель видеокарты и совместимость с материнскими платами с разъёмами на обратной стороне.

Z20 DS рассчитан на установку до 12 вентиляторов и трёх радиаторов СЖО размером 360 мм. С завода установлены два 140-мм вентилятора спереди и один 120-мм сзади. Сверху и снизу расположены магнитные пылевые фильтры. Для накопителей предусмотрены два посадочных места для устройств формата 3,5 или 2,5 дюйма и ещё одно для 2,5-дюймового накопителя. На передней панели находятся порт USB-C со скоростью передачи данных до 20 Гбит/с и два USB-A до 5 Гбит/с.