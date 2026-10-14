«МегаФон»: проводные наушники выходят из моды

Проводные наушники теряют популярность после возвращения в моду: за девять месяцев 2026 года их доля в продажах интернет-магазина и розничной сети «МегаФона» и Yota снизилась с 30% до 18%. Покупатели всё чаще отдают предпочтение беспроводным устройствам.

Наиболее востребованными остаются TWS-наушники, на которые пришлось 69% продаж против 60% годом ранее. Продажи беспроводных накладных моделей за год выросли на 12%, а внутриканальных — на 18%.

В десятку самых популярных брендов вошли Stellarway, Honor, Realme, Huawei, Tecno, Apple, Samsung, Xiaomi, Philips и JBL. Наиболее заметно позиции улучшили Realme и Tecno: продажи первой марки увеличились на 90%, второй — на 83%. Realme поднялась с шестого на третье место, Huawei заняла четвёртую строчку, а Tecno — пятую. Apple переместилась с восьмого на шестое место.

В «МегаФоне» отмечают, что интерес к проводным моделям постепенно ослабевает, а спрос смещается в сторону беспроводных устройств.