Полмиллиона каналов и 355 млн подписок: Max ускорил рост

Число публичных каналов в мессенджере Max за третий квартал 2026 года увеличилось на 58% и превысило 530 тыс. Такие данные приводит сервис аналитики MyDash. За три месяца авторы опубликовали более 51 млн постов — на 34% больше, чем кварталом ранее.

Количество подписок на публичные каналы выросло на 39%, превысив 355 млн. По общей аудитории лидирует категория «Новости и СМИ». В ней также сохраняется высокий интерес читателей, тогда как рекламные публикации с маркировкой ERID чаще встречаются в каналах категории «Продажи».

Больше всего новых каналов появилось в категории «Другое». Аналитики связывают это с расширением доступа к созданию публичных каналов: теперь запускать их могут обычные пользователи, а не только организации и крупные сообщества, подающие заявки.

В десятку популярных тематик по числу новых каналов также вошли блоги, продажи, новости, образование, мода и красота, кулинария, животные, карьера и транспорт. По общему количеству каналов в лидерах оказались образование, блоги, новости, продажи и муниципальные службы.

Наибольшее число подписчиков по-прежнему собирают каналы категории «Новости и СМИ». Среди лидеров также блоги, образование, политика и кулинария. Самый заметный прирост аудитории за квартал зафиксирован в категории «Транспорт» — 83,4%.