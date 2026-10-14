Корейское качество, 5 лет гарантии, японский «автомат». Российское производство автомобилей KGM откладывается

Южнокорейская KGM, ранее известная как SsangYong, отложила планы по локализации производства автомобилей в России.

Изначально запуск производства предполагался во второй половине 2026 года, однако теперь компания намерена дождаться стабилизации спроса на российском автомобильном рынке. Об этом представители бренда сообщили «Российской газете», отметив, что сложная ситуация в отрасли вынуждает корректировать планы развития.

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В ближайшее время приоритетом KGM станет продажа уже ввезённых автомобилей. Одновременно перенесены сроки выхода новых моделей: в частности, кроссовер KGM Actyon ожидается в России в 2027 году. О конкретных датах запуска и обновлённом графике поставок компания сообщит дополнительно. При этом от идеи локализации производства бренд не отказывается.

За январь — сентябрь 2026 года в России продали чуть более 2,5 тыс. автомобилей KGM. Сейчас линейка марки включает кроссовер Tivoli по цене от 3,395 млн рублей, Korando — от 3,395 млн рублей, Torres — от 4,125 млн рублей и внедорожник Rexton — от 5,64 млн рублей.